Россия поставила новый рекорд по добыче нефти

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Россия установила новый рекорд по добыче нефти в постсоветский период: в сентябре 2015 года объем добычи составил 10,74 млн баррелей в сутки, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

В период с января по октябрь 2015 года объем добычи нефти вырос на 1,4% по сравнению с аналогичным показателем 2014 года. Только в сентябре Россия произвела 43,961 млн тонн нефти.

За последние девять месяцев рекордсменом по добыче стала "Роснефть" с 141,601 млн тонн нефти. На втором месте "Лукойл" - 64,363 млн нефти. Следом идут "Сургутнефтегаз" (46,070 млн тонн) и "Газпром-нефть" (25,670 млн тонн).

Ранее рекордным считался уровень добычи нефти в 10,67 млн баррелей в сутки, достигнутый в декабре 2014 года. По мнению аналитиков, уровень российской нефтедобычи усиливает избыток предложения на мировом рынке.

Ранее стало известно, что российские власти рассчитывают бюджет, исходя из цены на нефть не ниже 50 долларов за баррель. 2 сентября в ходе торгов стоимость фьючерса на нефть марки Brent опустилась до 47,67 доллара за баррель.

В последний день сентября Россия перешла к однолетнему планированию бюджета на 2016 год.

"Волатильность на мировых сырьевых и финансовых рынках, которую мы наблюдаем в последние недели, повышает риски ошибок при прогнозировании. Сценарии развития экономики, основанные на цене нефти 40 долларов за баррель и 60 долларов за баррель, резко отличаются по прогнозу динамики развития экономики и параметров бюджета. А значит, эти сценарии будут требовать разных мер экономической политики", - ранее пояснял глава министерства финансов Антон Силуанов.