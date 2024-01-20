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Россия поставила Китаю в 2023 году 8 млн тонн СПГ

Россия поставила Китаю в 2023 году 8 млн тонн СПГ Россия экспортировала в Китай в минувшем году 8 млн тонн СПГ, что на 23% больше, чем в 2022 году.
Энергетика
20 января 2024 г. 09:26
Россия поставила Китаю в 2023 году 8 млн тонн СПГ

Россия экспортировала в Китай в минувшем году 8 млн тонн СПГ, что на 23% больше, чем в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР.

Отмечается, что РФ заняла третье место среди крупнейших поставщиков СПГ в Китай.

Стоимость экспорта за отчетный период составила 5,2 млрд долларов, что на 24,6% меньше, чем в позапрошлом году.

Первое и второе место среди крупнейших поставщиков СПГ в Китай занимают Австралия (24,2 млн тонн) и Катар (16,7 млн тонн).

В декабре 2023 года Россия поставила Китаю 519 тыс. тонн СПГ, что на 14,8% меньше, чем в ноябре.

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Версия на английском языке Russia supplied China with 8 million tons of LNG in 2023

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