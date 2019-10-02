Россия получила еще 2 трлн рублей за счет соглашения о продлении сделки ОПЕК+

В 2019 году бюджет России пополнился на 2 трлн рублей после продления сделки ОПЕК+.

Как передает Reportсо ссылкой на ТАСС, об этом заявил российский министр энергетики Александр Новак в интервью журналу "Энергетическая политика".

"В июле 2019 года было принято решение о продлении действия соглашения об ограничении добычи нефти в формате ОПЕК+ до 1 апреля 2020 года. В результате за текущий год дополнительные доходы бюджета составят порядка 2 трлн рублей", - сообщил Новак.

Он отметил, что прирост спроса на нефть в 2020 году составит 1,4 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом. В этом году спрос был ослаблен торговыми войнами, и суточный прирост составил всего 1 млн баррелей. По мнению министра, рост спроса на нефть в 2020 году восстановится.