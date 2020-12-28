Россия поддержит февральское увеличение нефтедобычи группой ОПЕК+

Совокупное увеличение добычи группой ОПЕК+ достигнет запланированных 2 млн б/с к апрелю

На саммите группы ОПЕК+ в следующем месяце Россия поддержит увеличение нефтедобычи еще на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) с февраля 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление вице-премьер-министра РФ Александра Новака.

А.Новак также сказал, что Москва рассматривает цену на нефть от 45 до 55 долларов США за баррель как оптимальный уровень, позволяющий восстановить добычу нефти, которая была значительно снижена в рамках сделки ОПЕК+.

После подписания в апреле 2020 года соглашения о рекордном сокращении глобальных поставок группа ОПЕК+ постепенно смягчала режим ограничения производства и, как ожидается, в январе увеличит поставки сырья на рынок дополнительно на 500 тыс. б/с.

Группа проведет свой следующий онлайн-саммит 4 января. Как ожидается, на нем будет обсуждаться вопрос об увеличении добычи еще на 500 тыс. б/с в феврале 2021 года.

«Если ситуация останется нормальной и стабильной, мы поддержим эту позицию [увеличение производства на 500 тыс. б/с]», — сказал Новак на брифинге для журналистов.

Он также напомнил, что Москва поддерживает постепенный рост производства с тем, чтобы избежать потрясений на рынке. Первоначально ОПЕК+ должна была увеличить добычу на 2 млн б/с начиная с 1 января, но в начале декабря приняла решение о меньшем увеличении поставок.

Совокупное увеличение добычи группой ОПЕК+ достигнет запланированных 2 млн б/с к апрелю, если не произойдет каких-либо непредвиденных событий, заявил российский вице-премьер в начале этого месяца.

Напомним, что 12 апреля группа ОПЕК+ согласилась сократить свою совокупную нефтедобычу на беспрецедентные 9,7 млн б/с, что составляет примерно 10% мирового докризисного спроса. Россия обязалась сократить производство на более 2 млн б/с.