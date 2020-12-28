О нас
Report Georgia
Аудио новости

Россия поддержит февральское увеличение нефтедобычи группой ОПЕК+

Россия поддержит февральское увеличение нефтедобычи группой ОПЕК+ Совокупное увеличение добычи группой ОПЕК+ достигнет запланированных 2 млн б/с к апрелю
Энергетика
28 декабря 2020 г. 13:24

На саммите группы ОПЕК+ в следующем месяце Россия поддержит увеличение нефтедобычи еще на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) с февраля 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление вице-премьер-министра РФ Александра Новака.

А.Новак также сказал, что Москва рассматривает цену на нефть от 45 до 55 долларов США за баррель как оптимальный уровень, позволяющий восстановить добычу нефти, которая была значительно снижена в рамках сделки ОПЕК+.

После подписания в апреле 2020 года соглашения о рекордном сокращении глобальных поставок группа ОПЕК+ постепенно смягчала режим ограничения производства и, как ожидается, в январе увеличит поставки сырья на рынок дополнительно на 500 тыс. б/с.

Группа проведет свой следующий онлайн-саммит 4 января. Как ожидается, на нем будет обсуждаться вопрос об увеличении добычи еще на 500 тыс. б/с в феврале 2021 года.

«Если ситуация останется нормальной и стабильной, мы поддержим эту позицию [увеличение производства на 500 тыс. б/с]», — сказал Новак на брифинге для журналистов.

Он также напомнил, что Москва поддерживает постепенный рост производства с тем, чтобы избежать потрясений на рынке. Первоначально ОПЕК+ должна была увеличить добычу на 2 млн б/с начиная с 1 января, но в начале декабря приняла решение о меньшем увеличении поставок.

Совокупное увеличение добычи группой ОПЕК+ достигнет запланированных 2 млн б/с к апрелю, если не произойдет каких-либо непредвиденных событий, заявил российский вице-премьер в начале этого месяца.

Напомним, что 12 апреля группа ОПЕК+ согласилась сократить свою совокупную нефтедобычу на беспрецедентные 9,7 млн б/с, что составляет примерно 10% мирового докризисного спроса. Россия обязалась сократить производство на более 2 млн б/с.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
24 декабря 2020 г. 15:17
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
23 декабря 2020 г. 14:48
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
23 декабря 2020 г. 11:13
Ученый: Диагноз матовое стекло ошибочен
Ученый: Диагноз "матовое стекло" ошибочен
22 декабря 2020 г. 15:18
Дорожная полиция оштрафовала Госслужбу по вопросам имущества
Дорожная полиция оштрафовала Госслужбу по вопросам имущества
22 декабря 2020 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi