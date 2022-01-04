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Россия планирует вложить инвестиции в сферу нефти и газа в Афганистане

Россия планирует вложить инвестиции в сферу нефти и газа в Афганистане Российские предприниматели планируют вложить инвестиции в сферу нефти и газа в Афганистане.
Энергетика
4 января 2022 г. 05:54
Россия планирует вложить инвестиции в сферу нефти и газа в Афганистане

Российские предприниматели планируют вложить инвестиции в сферу нефти и газа в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом на своей странице в социальных сетях сообщил официальный представитель временного правительства талибов в Афганистане Забиулла Муджахид.

По его словам, российские инвесторы встретились с "заместителем премьер-министра" в правительстве талибов Абдулсаламом Ханафи в Кабуле.

По его словам, стороны обсудили вопрос создания заводов по переработке нефти, природного газа, а также объектов по производству КПГ и СПГ. Муджахид заявил, что также обсуждалось создание компании по производству цемента.

По его словам, для российских инвесторов будут созданы благоприятные условия.

После захвата власти в Афганистане движением "Талибан" 15 августа 2021 года некоторые страны заявили о намерении инвестировать в различные сферы экономики этой страны.

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