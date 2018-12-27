Россия планирует сохранить экспорт нефти в будущем году на уровне 2018 года

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Минэнерго России ставит себе в качестве одной из основных задач по нефтяной отрасли на 2019 год сохранение объемов экспорта российской нефти на уровне 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам глава ведомства Александр Новак.

"На внешних рынках по нефти у нас задача – сохранение тех же объемов экспорта. Если у нас будет объем добычи нефти тот же, мы будем сохранять объем экспорта, объем внутреннего потребления", - сказал Новак.

По оценке ведомства, экспорт нефти из России в 2018 году вырастет на 0,2%, до 257,4 млн тонн, а добыча нефти и конденсата увеличится на 1,6%, до 556 млн тонн.