Россия планирует снижение добычи нефти с 2022 года

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Стратегия развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 года предусматривает снижение добычи нефти с 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в документе стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 года.

Согласно документу, рост добычи нефти в России достигнет пика в 2020-2021 годах на уровне 562 миллиона тонн. При этом в 2018 году ожидается рост добычи нефти до 549 миллионов тонн, в 2019 - до 557 миллионов тонн.

Однако в 2022 году прогнозируется снижение добычи нефти РФ с 562 миллионов тонн до 560 миллионов. В 2023 году добыча нефти ожидается на уровне 558 миллионов тонн, в 2024 году - 557 миллионов тонн.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что добыча нефти в России в 2018 году составит 556 миллионов тонн, допустив сохранение этого уровня в 2019 году.