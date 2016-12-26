Россия планирует нарастить экспорт нефти в следующем году

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Российские нефтяные компании планируют увеличить объем экспорта нефти в 2017 году. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

"Условно 253,5 млн тонн планируем в этом году, что на 4,8% выше, чем в 2015 году. В 2017 году у нас будет небольшой плюс к этому", - отметил он.

По его словам, трубопроводная система позволяет увеличить экспорт нефти, но многое будет зависеть от механизма исполнения соглашения по сокращению добычи, которое Россия заключила со странами ОПЕК и десяти другими государствами.

Он также отметил, что российские нефтегазовые компании сократят объемы переработки нефти в будущем году на 2,5% - до 270 млн тонн, что связано с увеличением глубины переработки.

По его прогнозу, в 2017 году Россия также увеличит производство бензина до 39,8 млн тонн, дизельного топлива - до более 70 млн тонн: “Выпуск мазута в следующем году продолжит сокращаться и его производство уменьшится еще на 2 млн тонн или даже больше”.