Россия перевыполнила в декабре сделку ОПЕК+

Россия в декабре 2019 года перевыполнила сделку ОПЕК+ на 2,6%, сократив добычу нефти на 234 тысячи баррелей в сутки относительно уровня октября 2018 года (к данным по добыче этого месяца привязана сделка, она составляла 228 тысячи баррелей в сутки).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Минэнерго России.

"В рамках ОПЕК+ Россия по итогам декабря 2019 года вышла на уровень сокращения добычи нефти (без конденсата) в 234 тысячи баррелей в сутки относительно уровня октября 2018 года", - отметили в министерстве.

Россия смогла перевыполнить сделку из-за решения ОПЕК+ исключить подсчет газового конденсата в квоте на объемы сокращения страны. Так, добыча газового конденсата по состоянию на декабрь 2019 года была на 58 тысяч баррелей в сутки выше уровня октября 2018 года.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тысяч баррелей в сутки. Соглашение действует до конца марта 2020 года.

Позднее на встрече в начале декабря было решено усилить сокращение добычи до марта до 1,7 млн баррелей в сутки. Квота России увеличена с 228 до 300 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, она будет действовать в течение первого квартала.