Россия отказывается продолжать строительство "Турецкого потока" без согласования Евросоюза

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Россия будет готова продолжать работу по строительству второй нитки "Турецкого потока" только после получения юридических гарантий от Евросоюза.

Как сообщает Report со ссылкой на "Ведомости", об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Проект строительства второй нитки трубопровода может удовлетворить рост потребления газа в странах Южной и Юго-Восточной Европы, напомнил Лавров. "Но учитывая неудачный опыт с "Южным потоком", будем готовы приступить к такой работе только после получения твердых юридических гарантий со стороны Брюсселя", – подчеркнул он.

"Москва хочет быть уверена, что ЕС не начнет чинить препятствий, когда строительство "Турецкого потока" уже будет идти к завершению и встанет вопрос о подключении трубы к европейской инфраструктуре, как это было раньше. Эти гарантии нужны сейчас и должны иметь обязывающий характер", – прокомментировал слова министра один из федеральных чиновников.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток трубопровода через Черное море. Строительство может быть завершено к концу 2019 года. Стоимость проекта – около 6 млрд евро. Протяженность подводной части каждой из ниток – около 900 км. Одна нитка (мощностью 15,75 млрд куб. м в год) предназначена для поставок газа на внутренний рынок Турции. В нее могут быть перенаправлены те объемы газа, которые сейчас поставляются в Турцию по украинскому маршруту. Вторая нитка "Турецкого потока" должна обеспечить транзит газа через Турцию в ЕС.