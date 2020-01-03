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Россия остановила поставки нефти в Беларусь

Россия остановила поставки нефти в Беларусь

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию, два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня. 

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в "Белнефтехим".

"Поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального технологически разрешенного уровня", - отметили в концерне.

Там также рассказали, что Минск занимается проработкой контрактов на поставку нефти в январе, в том числе из альтернативных российским источников.

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