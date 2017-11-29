Россия опасается роста цен на нефть

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Россия опасается дальнейшего роста цен на нефть.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это мнение озвучили эксперты компании Facts Global Energy.

Эксперты считают, что соглашение ОПЕК+ необходимо пролонгировать как минимум до конца следующего года и на текущих условиях, т. е. не повышая максимально допустимый объем добычи, однако позиция России в этом вопросе остается неясной.

Они отмечают, что российские производители возражают против длительного срока пролонгации, опасаясь, что высокие цены на нефть будут стимулировать рост добычи в США. Если сделка будет пролонгирована до конца 2018 года, то котировки Brent должны удержаться выше 60 долларов.

По прогнозу FGE, в следующем году мировые запасы черного золота останутся более-менее неизменными, т. к. объем добычи будет соответствовать спросу. Рост мировой добычи в 2018 году нарушил бы рыночный баланс и создал риски увеличения запасов. В то же время, намерение ОПЕК привести запасы нефти в странах ОЭСР к среднему пятилетнему значению и ниже является слишком агрессивным, и следование этой стратегии может спровоцировать рост цен, которого опасается Россия.