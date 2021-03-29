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Россия одобрит перенос увеличения добычи в рамках ОПЕК+

Россия одобрит перенос увеличения добычи в рамках ОПЕК+ В обмен на разрешение картеля качать больше нефти
Энергетика
29 марта 2021 г. 21:27
Россия одобрит перенос увеличения добычи в рамках ОПЕК+

Россия поддержит перенос увеличения нефтедобычи на май, если группа ОПЕК+ позволит ей незначительно увеличить производство черного золота.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Минэнерго России и аппарат вице-премьера Александра Новака, отвечающего за связи Москвы с ОПЕК+, не сразу ответили на запросы о комментариях.

На апрельском министерском саммите ОПЕК+, скорее всего, будет принято решение, аналогичное тому, что было одобрено на совещании в марте — не увеличивать нефтедобычу в апреле. Исключение было сделано для РФ и Казахстана, которым было разрешено нарастить производство сырья на 150 тыс. баррелей в сутки (б/с) и 20 тыс. б/с соответственно.

Россия хотела бы снова незначительно увеличить производство накануне посевной кампании, рассказал собеседник Reuters.

Напомним, что перед предыдущим министерским саммитом ОПЕК+ Москва и Эр-Рияд обсуждали увеличение нефтедобычи на 1 млн б/с с 1 апреля. Однако в ответ на высокий уровень неопределенности, связанной с пандемией COVID-19, было принято неожиданное для рынка решение оставить производство и экспорт черного золота без изменений.

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