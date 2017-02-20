Россия обогнала Саудовскую Аравию по объему добычи нефти

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Россия увеличила добычу нефти в декабре 2016 года на 4% в годовом исчислении - до 10,49 млн баррелей нефти в сутки.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из обновленной базы данных Joint Organization Data Initiative (JODI).

Согласно отчету, ближайший конкурент России по объемам экспорта нефти - Саудовская Аравия - нарастила добычу на 3%, до 10,46 млн баррелей в сутки. При этом с марта 2016 года Россия уступала королевству по объемам добычи. Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти в декабре 2016 года на 7% в годовом сравнении - до 8,014 млн баррелей. Данные по российскому экспорту в декабре в базе JODI пока не представлены.

Отметим, что Россия и Саудовская Аравия участвуют в соглашении ОПЕК и ряда независимых производителей по ограничению добычи с 1 января 2017 года. У Аравии и России самые большие квоты по сокращению - 486 и 300 тыс. баррелей нефти в сутки соответственно. По данным ОПЕК, саудиты в январе этого года сократили добычу на 586 тысяч баррелей, Россия - на 120 тыс. баррелей.