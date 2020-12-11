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Россия обеспокоилась тем, что ее «хотят убрать с рынка» нефти

Россия обеспокоилась тем, что ее «хотят убрать с рынка» нефти Замминистра энергетики РФ: Ряд стран пользуются санкционным давлением именно для продвижения своих товаров
Энергетика
11 декабря 2020 г. 19:34
Россия обеспокоилась тем, что ее «хотят убрать с рынка» нефти

Ряд стран проводят санкционную политику для устранения конкурентов на рынке нефти и газа. Были попытки такого давления и на Россию, но страна занимает слишком большую долю на рынке, чтобы ее легко было вытеснить без тяжелых последствий.

Как передает Report со ссылкой на oilexp, об этом сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

«Были попытки ввести санкции на Россию, но в связи с тем, что мы занимаем достаточно крупное положение, [долю] на рынке — более 10%, примерно 11%, то нас достаточно тяжело убрать с рынка без последствий. Все прекрасно понимают, что это приведет к коллапсу устоявшихся логистических схем и резкому росту [цен] на энергоресурсы», — сказал он.

По словам замминистра, ряд стран пользуются санкционным давлением именно для продвижения своих товаров.

«США очень хороший пример, по мере роста у них производства газа и нефти им необходимо было освободить рынки. Соответственно, с рынка были убраны Венесуэла и Иран в первую очередь», — добавил он.

Сорокин также заметил, что дешевые кредиты во всем мире становятся одним из способов нечестной конкуренции, в том числе в энергетической отрасли.

«Те, кто имеет доступ к дешевому финансированию, могут за счет этого нарастить свое производство. Это является попыткой убрать конкурентов, у которых нет такого дешевого финансирования. Асимметрия такого доступа по результативности тоже может быть приравнена к агрессивной экономической политике, которая усиливает неравенство», — отметил он.

В качестве примера неравной конкуренции Сорокин привел традиционную и возобновляемую энергетику — последняя активно субсидируется западными странами.

«Она фактически на жизнеобеспечении за счет постоянной пролонгации кредитов и вливания в основной капитал (средств) государством. Никакая возобновляемая энергетика даже близко не сможет обеспечить потребности континента», — подчеркнул российский чиновник.

Как сообщалось ранее, экспорт российской нефти в январе-сентябре снизился на 10%.

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