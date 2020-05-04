Россия не видит признаков картельного сговора на рынке нефти

Москва не видит признаков картельного сговора на рынке нефти в связи с падением цен на энергоносители.

Как передает Report, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.

По его словам, очевидно мощное воздействие фактора пандемии коронавирусной инфекции, резко сократившей экономическую активность по всему миру и, соответственно, спрос на энергоносители. Кроме того, сыграли свою роль и спекулятивные игры с фьючерсными контрактами и другими финансовыми инструментами, добавил замминистра.

"С учетом этих обстоятельств вряд ли стоит говорить о некоем преднамеренном картельном сговоре. Волатильность и резкие скачки цен в последние месяцы проходили на фоне разнонаправленных сигналов, массово практиковались существенные скидки с котировочных цен, менялась востребованность различных сортов нефти", - сказал Панкин.

"В итоге рынок "просел", оказался разбалансированным, что сразу же сказалось и на других секторах, производственных цепочках, общей экономической и финансовой стабильности", - добавил он.

Ранее вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, в течение первых двух месяцев оно составит сразу почти 10 миллионов баррелей в сутки, из которых основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию.

ОПЕК+ договориласьапреля о сокращении добычи нефти намиллиона баррелей в сутки в мае-июне,миллиона во втором полугодии имиллиона далее до конца апрелягода. Базой отсчета взят октябрьгода, но для РФ и Саудовской Аравии взятымиллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на%,% и% соответственно.