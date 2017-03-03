Россия не соблюдает соглашение ОПЕК

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В феврале Россия практически не сократила добычу нефти. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, среднесуточная добыча в прошлом месяце достигла уровня 11,109 млн. баррелей. Таким образом, снижение в феврале к январю составило 0,018% или всего лишь 2 тыс. баррелей в день.

По соглашению с ОПЕК ориентиром для сокращения производства стали уровня октября. В октябре 2016 года добыча нефти и газового конденсата в России составила 11,230 млн баррелей в день. Получается, что в феврале добыча снизилась к этому показателю на 1,077%. При этом в феврале 2016 года среднесуточная добыча равнялась 10,902 млн баррелей в день. Добыча в феврале 2017 года в годовом сравнении выросла на 1,9%.

Напомним, что Россия обязалась снизить добычу на 300 тыс. баррелей в день. Однако по итогам февраля этот показатель составил 121 тыс. баррелей в день. Помимо этого, экспорт нефти в феврале в месячном исчислении вырос на 66 тыс. баррелей в день или 1,21% - до 5,482 баррелей в день.