Минфин России не ожидает возврата цен на нефть к 100 долларам/баррель

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть в будущем могут продемонстрировать небольшой рост, однако вряд ли вернуться на уровень 100 долларов/баррель и выше. Об этом как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

"Никто не собирается сокращать свою добычу, и поэтому цена на нефть, по оценкам экспертов и аналитиков, сохранится на невысоком уровне. Сегодня цена ниже 50 долларов/баррель, мы в перспективе оцениваем, что она будет несколько расти, но вряд ли цены вернутся к показателям 100 долларов и выше за баррель, которые мы имели несколько месяцев назад", — заявил А. Силуанов, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.