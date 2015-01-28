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    Минфин России не ожидает возврата цен на нефть к 100 долларам/баррель

    Цена на нефть, по оценкам экспертов и аналитиков, сохранится на невысоком уровне, - заявил Силуанов

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть в будущем могут продемонстрировать небольшой рост, однако вряд ли вернуться на уровень 100 долларов/баррель и выше. Об этом как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

    "Никто не собирается сокращать свою добычу, и поэтому цена на нефть, по оценкам экспертов и аналитиков, сохранится на невысоком уровне. Сегодня цена ниже 50 долларов/баррель, мы в перспективе оцениваем, что она будет несколько расти, но вряд ли цены вернутся к показателям 100 долларов и выше за баррель, которые мы имели несколько месяцев назад", — заявил А.  Силуанов, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

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