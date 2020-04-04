Россия приняла энергостратегию до 2035 года

Правительство России рассмотрело и одобрило на заседании проект энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, об этом говорится на сайте кабмина.

Как отмечается, члены правительства одобрили разработанный проект. По данным Минэнерго России, составленная стратегия окажет максимальное содействие социально-экономическому развитию страны в условиях пандемии коронавируса, а также поможет государству не терять позиции в мировой энергетике.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что ведомство рассмотрело стресс-сценарий при формировании проекта энергетической стратегии России до 2035 года.

Помимо краткосрочных рисков, которые Минэнерго рассмотрело при подготовке стратегии развития до 2035 года, также учитывались и долгосрочные тренды, сказал министр. Среди них — развитие технологий, глобализация мирового рынка энергоносителей; рост конкуренции (в частности, за счет добычи сланцевого газа и нефти), рост производства и торговли сжиженного природного газа; ужесточение ограничительных мер и санкций. Он также напомнил, что необходимо учитывать продвижение «зеленой» повестки во всем мире.

В стратегии закреплены пять ключевых целей для отраслей ТЭК: обеспечение потребностей социально-экономического развития страны продукцией и услугами; развитие и диверсификация экспорта; модернизация, развитие и повышение доступности инфраструктуры; технологическая независимость; цифровая трансформация.

Удовлетворение внутреннего спроса на нефтепродукты, газомоторное топливо, электроэнергию планируется достичь за счет роста объемов добычи и производства первичных энергоресурсов до 25% к 2035 году; увеличения объёма инвестиций в отраслях ТЭК на 40% к 2024 году и в 6,2 раза – к 2035 году; роста производства электроэнергии и завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов; стимулирования развития производства продукции высоких переделов.

В части экспорта планируется увеличить его в отраслях ТЭК до 15% к 2024 году и до 46% – к 2035 году.

Цель по развитию инфраструктуры предполагает повышение уровня газификации субъектов страны до 83%, развитие магистральной и газотранспортной инфраструктуры Восточной Сибири и на Дальнем Востоке с возможностью интеграции в единую систему газоснабжения; развитие сети газозаправочных станций и зарядной инфраструктуры для электромобилей, повышение эффективности системы централизованного теплоснабжения, а также развитие возобновляемых источников энергии.

В части экологической повестки планируется создание национальной системы мониторинга и отчётности о выбросах парниковых газов, использование экологически чистых низкоуглеродных и ресурсосберегающих технологий в ТЭК.

Реализация цели по цифровой трансформации предполагает внедрение технологий в государственное управление и контрольно-надзорную деятельность в отраслях ТЭК и создание интеллектуальных систем учёта электрической энергии.