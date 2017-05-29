Россия не исключает падение цены на нефть до 40 долларов

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Банк России (ЦБ) поддерживает жесткое так называемое бюджетное правило с учетом вероятности снижения цены на нефть в среднесрочной перспективе до 40 долларов за баррель.

Как передает Report со ссылкой на Interfax, об этом сообщила журналистам первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.

"В настоящий момент мы поддерживаем переходное положение бюджетного правила в том виде, в каком оно есть (с ценой отсечения в 40 долларов за баррель). Наши прогнозы исходят из того, что мы видим высоковероятным, что в среднесрочной некоторой перспективе цена может вернуться на 40 долларов за баррель", - сказала Юдаева.

По ее словам, ЦБ будет следить за ситуацией на нефтяном рынке и в зависимости от ее развития корректировать свои прогнозы. "Будем смотреть за ситуацией на рынке, в том числе на нефтяном, там достаточно много неопределенностей. Будем думать, как нам в связи с этим свои прогнозы перестраивать", - добавила первый зампред ЦБ.