Россия нарастила объемы добычи нефти в прошлом году

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2018 году повысился на 1,6% по сравнению с 2017 годом и составил 555,84 млн тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", среднесуточная добыча в стране зафиксирована на уровне 11,16 млн баррелей.

В декабре в России добыто 48,44 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 4,5% выше показателя декабря 2017 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,45 млн баррелей.