Россия нарастила экспорт нефтепродуктов в США до рекордных значений

США находятся на втором месте по доле российского экспорта нефтепродуктов. На первом месте Нидерланды, а на третьем — Мальта

Экспорт нефтепродуктов из России в США в первом полугодии составил 9,1 млн тонн.

Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). По сравнению с аналогичным показателем в прошлом году — 4 млн тонн — поставки выросли в 2,3 раза. Это максимальное значение как минимум с 2004 года (данные ФТС в электронном виде доступны только с этого времени).

США находятся на втором месте по доле российского экспорта нефтепродуктов: на них пришлось более 12% от всего объема поставок (74,63 млн тонн). На первом месте Нидерланды — 12,19 млн тонн (16,3%), на третьем — Мальта - 4,4 млн тонн (процент не уточняется). Однако Нидерланды и Мальта — транзитные хабы, оттуда нефтепродукты поставляют потребителям в других странах.

В денежном выражении экспорт нефтепродуктов в США вырос не так значительно: с 1,7 млрд до 2,2 млрд долларов США. Причина заключается в падении цен на нефть — в первом полугодии она продавалась на 42% дешевле, чем в прошлом году (из расчета 33,2 доллара США за баррель).

«В США ориентируются только на экономическую составляющую. Видимо, в этот период российское топливо выгоднее других предложений, поэтому импортеры в США увеличивали его закупку. В том числе топливо из России замещает венесуэльские поставки»,— отметил аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

Напомним, что в марте распалась сделка ОПЕК+. После 9 марта на открытии торгов стоимость нефти Brent упала более чем на 35%. В апреле впервые в истории стоимость нефти WTI была отрицательной: цена достигала минус 40,32 доллара США за баррель. В апреле участникам ОПЕК+ удалось согласовать условия новой сделки по сокращению нефти.