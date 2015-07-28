Россия направила Турции проект межправсоглашения по первой нитке "Турецкого потока"

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Россия направила Турции проект межправительственного соглашения по первой нитке "Турецкого потока", по остальным ниткам будет отдельный документ. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал источник в Минэнерго РФ.

По словам источника, изначально планировалось подготовить и подписать межправсоглашение о строительстве "Турецкого потока" комплексное, чтобы оно включало все четыре нитки. Однако после последних переговоров России и Турции, которые прошли в Баку в июне, было принято решение действовать поэтапно.

Источник также напомнил, что первая нитка "Турецкого потока" нацелена исключительно под турецкие нужды.