​Россия намерена создать новый нефтяной картель

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Россия нацелена на создание нового картеля, под контролем которого может оказаться почти три четверти объемов мировой добычи нефти. С таким предупреждением выступило американское издание Business Insider.

Как сообщает Report со ссылкой на lenta.ru, свое влияние на нефтедобывающие страны Москва начала усиливать после вмешательства в переговоры стран-участниц ОПЕК о заморозке объемов добычи нефти. При этом России удалось убедить пойти на такой шаг даже давнего союзника США - Саудовскую Аравию, чьи отношения с Вашингтоном испортились после заключения ядерной сделки с Ираном.

"Саудовской Аравии пришлось искать нового союзника для защиты своих интересов в Персидском заливе, принимая во внимание угрозы со стороны Исламского государства и Ирана. Хотя Россия и Саудовская Аравия находятся на противоположных позициях по сирийской проблеме..., серьезное падение цен способно создать окно возможностей для союза между Россией и Саудовской Аравией", - отмечает Business Insider.

По мнению Business İnsider, замораживание добычи нефти на уровне января 2016 года само по себе не имеет никакого смысла из-за ее рекордных объемов. Однако если Москве удастся договориться с Ираном, желающим нарастить свое производство топлива после снятия санкций, и другими странами Персидского залива, в частности, с Ираком, то Москва де-факто станет лидером ведущих нефтедобывающих стран мира, на которые приходится почти 73% мировых поставок нефти.

Кроме того, Россия выступает за отказ от расчетов в нефтедолларах и уже заключает договоры со своими партнерами о расчетах в торговле нефтью национальными валютами. В случае создания нового картеля, который Business Insider называет ROPEC (Россия и страны ОПЕК), вероятность отказа от нефтедолларов резко вырастет.

"Картель крупнейших нефтедобывающих стран мира во главе с Россией нарушит текущий баланс сил. Имея в виду данный потенциал, встреча (стран ОПЕК и России) в середине марта будет выходить далеко за рамки обсуждения сокращения добычи нефти", - заключает издание.