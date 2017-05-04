Россия намерена продлить соглашение о сокращении добычи нефти

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Россия проводит финальные переговоры с партнерами по венским договоренностям и склоняется к продлению соглашения о сокращении добычи нефти.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Напомним, что 30 ноября прошлого года страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей – до 32,5 млн баррелей в день. 10 декабря 11 стран, не входящих в ОПЕК, пришли к соглашению об ограничении добычи на 558 тыс. баррелей в день. Азербайджан полностью выполнил свои обязательства, ограничив добычу на 35 тыс. баррелей в день. Россия взяла на себя обязательство ограничить добычу на 300 тыс. баррелей.

Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Решение о судьбе соглашения будет принято в Вене 25 мая.