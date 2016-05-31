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    ​Россия намерена экспортировать газ в Азербайджан

    Газпром в июне проведет переговоры с Азербайджаном

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Российский "Газпром" в июне проведет переговоры с Азербайджаном о возможных поставках российского газа. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Александр Медведев.

    "Есть интерес у азербайджанской стороны, и в ближайшее время, возможно даже во время Петербургского экономического форума, мы проведем очередную встречу и уточним потребность азербайджанской стороны, - сказал он. - Из того, что мы видим, в Азербайджане есть необходимость в закупке российского газа".

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