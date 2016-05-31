​Россия намерена экспортировать газ в Азербайджан

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Российский "Газпром" в июне проведет переговоры с Азербайджаном о возможных поставках российского газа. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Александр Медведев.

"Есть интерес у азербайджанской стороны, и в ближайшее время, возможно даже во время Петербургского экономического форума, мы проведем очередную встречу и уточним потребность азербайджанской стороны, - сказал он. - Из того, что мы видим, в Азербайджане есть необходимость в закупке российского газа".