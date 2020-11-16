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Россия начала продавать газ в Турцию через электронную платформу

Россия начала продавать газ в Турцию через электронную платформу Поставка будет осуществляться в пункт Малкочлар в декабре 2020 года
Энергетика
16 ноября 2020 г. 15:58
Россия начала продавать газ в Турцию через электронную платформу

"Газпром экспорт" заключил первую сделку по продаже газа в Турцию в объеме 700 тыс. кубометров через электронную торговую платформу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении "Газпром экспорта".

Поставка будет осуществляться в пункт Малкочлар в декабре 2020 года.

Соответствующая сделка была заключена 11 ноября в рамках торговой сессии на электронной торговой платформе (ЭТП).

"Газпром экспорт" продолжает расширять географию продаж через ЭТП. Мы очень рады, что рынок природного газа Турции проявил интерес к заключению сделки через ЭТП в дополнение к многолетнему сотрудничеству на основе долгосрочных контрактов", - приводятся в сообщении компании слова заместителя председателя правления "Газпрома" - генерального директора "Газпром экспорта" Елены Бурмистровой.

В сентябре этого года начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев в ходе онлайн-дискуссии о перспективах нефтегазового сектора сообщил, что "Газпром" ожидает, что до конца 2020 года произойдет увеличение объемов закупок российского газа Турцией.

В ежеквартальном отчете "Газпрома" за 9 месяцев по РСБУ сообщалось, что в январе - сентябре этого года поставки российского газа в Турцию упали на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 8,854 млрд кубометров.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya elektron platforma vasitəsilə Türkiyəyə qaz satmağa başlayıb

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