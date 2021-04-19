Россия может ввести временный запрет на экспорт топлива

Министерство энергетики России готово поддержать введение временного запрета на экспорт ряда нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Как передает Report, об этом сообщает ngv.
«Сейчас это обсуждается в правительстве. Министерство энергетики в принципе готово поддержать такое предложение на ограниченный период. Поэтому в ближайшее время, я думаю, мы определимся по этому вопросу. В принципе, чтобы стабилизировать рынок, это можно было бы сделать, но окончательное решение будет за правительством», — сказал он журналистам.
Ранее в пятницу замглавы Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) Виталий Королев заявил о том, что введение ограничений на поставки нефтепродуктов за рубеж — это крайняя мера. По его мнению, для стабилизации ситуации на российском топливном рынке нужно сначала применять другие меры, такие как введение сезонных коэффициентов к объемам биржевых торгов топливом.
Как правило, нестабильность связана с ростом экспортной альтернативы, когда цены на нефтепродукты за рубежом выше, чем на внутреннем рынке. Цены на бензин в России растут с конца прошлого года, однако в марте правительство страны предприняло ряд шагов, в результате которых запасы топлива удалось нарастить до нужного объема.