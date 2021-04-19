Россия может ввести временный запрет на экспорт топлива

Как правило, нестабильность связана с ростом экспортной альтернативы, когда цены на нефтепродукты за рубежом выше, чем на внутреннем рынке

Министерство энергетики России готово поддержать введение временного запрета на экспорт ряда нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Как передает Report, об этом сообщает ngv.

«Сейчас это обсуждается в правительстве. Министерство энергетики в принципе готово поддержать такое предложение на ограниченный период. Поэтому в ближайшее время, я думаю, мы определимся по этому вопросу. В принципе, чтобы стабилизировать рынок, это можно было бы сделать, но окончательное решение будет за правительством», — сказал он журналистам.

Ранее в пятницу замглавы Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) Виталий Королев заявил о том, что введение ограничений на поставки нефтепродуктов за рубеж — это крайняя мера. По его мнению, для стабилизации ситуации на российском топливном рынке нужно сначала применять другие меры, такие как введение сезонных коэффициентов к объемам биржевых торгов топливом.

Как правило, нестабильность связана с ростом экспортной альтернативы, когда цены на нефтепродукты за рубежом выше, чем на внутреннем рынке. Цены на бензин в России растут с конца прошлого года, однако в марте правительство страны предприняло ряд шагов, в результате которых запасы топлива удалось нарастить до нужного объема.