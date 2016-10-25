Россия может продлить вторую нитку "Турецкого потока" до Европы

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Россия готова продлить вторую нитку "Турецкого потока" только после получения от ЕС письменных гарантий реализации проекта.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр напомнил, что Россия и Турция подписали соглашение по "Турецкому потоку" - газопровода в направлении Европы, в частности, Греции.

"После неудачи с "Южным потоком" мы будем готовы продлить эту нитку на территорию ЕС после получения недвусмысленных, официальных на бумаге гарантий реализации этого проекта", - подчеркнул Лавров.