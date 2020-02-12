Россия может перейти на европейскую формулу цены на газ

«Газпром» готовится пересмотреть ценовые параметры контракта на поставку газа в Болгарию.

Как передает Report со ссылкой на “Коммерсантъ”, вместо нефтяной привязки может быть использована индексация на основе западноевропейских хабов. По оценкам аналитиков, цена российского газа для Болгарии может снизиться более чем на 50%, до 140 долларов США за тысячу кубометров.

«Газпрому» в любом случае пришлось бы пересмотреть формулу цены из-за обязательств перед Еврокомиссией в рамках урегулирования антимонопольного расследования. Кроме того, Болгария с осени сможет получать газ из Азербайджана, а также СПГ с мирового рынка.

«Газпром экспорт» может изменить формулу цены в долгосрочном контракте на поставку газа с государственным «Булгаргазом», сообщили “Ъ” источники, знакомые с ходом переговоров. «Булгаргаз» 10 февраля сообщил, что надеется до конца февраля завершить переговоры с «Газпром экспортом», что позволит значительно снизить цену газа для Болгарии.

Источники, знакомые с ситуацией, подтверждают продвинутую стадию переговоров. По словам некоторых из них, речь идет о смене индексации в контракте с нефтяной на хабовую. В текущих условиях, когда цены на хабах в Европе упали почти до 100 долларов США за тысячу кубометров, смена индексации действительно приведет к снижению цены для Болгарии. Вероятно, речь идет о нидерландском TTF, наиболее ликвидном в Европе. В «Газпром экспорте» от комментариев отказались.

Пересмотр контракта происходит по инициативе Болгарии. При этом в 2018 году «Газпром» в рамках урегулирования антимонопольных претензий Еврокомиссии взял на себя дополнительные обязательства в отношении пяти изолированных рынков — стран Прибалтики, Польши и Болгарии. Еврокомиссия считала, что «Газпром» злоупотреблял доминирующим положением, навязав этим потребителям контракты с нефтяной индексацией. Теперь эти страны могут требовать от российской монополии пересмотра цен, если они существенно отличаются от котировок газовых хабов в Западной Европе.

В сообщении «Булгаргаза» отмечается, что с марта по действующему контракту цена на газ из РФ составит для конечного потребителя 42,93 лева за 1 МВт/ч (около 265 долларов США за тысячу кубометров) без учета платы на доступ, транспортировку, акциз и НДС. Для сравнения: средняя цена экспорта «Газпрома» в Европу в 2019 году — 203 долларов США за тысячу кубометров. По данным Еврокомиссии, в первых трех кварталах 2019 года стоимость импортируемого в Болгарию российского газа была в среднем в два раза выше, чем цена на газовых хабах в Нидерландах и Германии. Как отмечает Мария Белова из Vygon Consulting, в случае смены привязки на хабовую цена в контракте «Газпрома» и «Булгаргаза» будет складываться из котировки на TTF плюс транспорт до Болгарии. Тогда при текущей цене TTF стоимость российского газа для Болгарии составит около 140 долларов США за тысячу кубометров.

До сих пор «Газпром» был, по сути, единственным поставщиком трубопроводного газа в Болгарию, поставив в 2018 году 3,2 млрд кубометров. Но в октябре страна сможет получать до 1 млрд кубометров в год из Азербайджана через газопровод TAP и интерконнектор с Грецией (ICGB). Кроме того, Болгария получит доступ к мировому рынку СПГ через Грецию и рассчитывает импортировать газ из США, Катара и Египта.

«Газпром», который долгие годы ожесточенно защищал нефтяную индексацию, в последние годы перешел на нее в контрактах практически со всеми крупными европейскими потребителями. Согласно презентации ко дню инвестора, по итогам трех кварталов 2019 года доля хабовой индексации в структуре экспортных продаж газа «Газпромом» составляла 56,7%, в то время как привязка к ценам на нефть в чистом виде остается только в 16,5% контрактов. В дальнейшем, по мнению Марии Беловой, доля спотовых контрактов будет только увеличиваться, так как это «соответствует веяниям рынка». «Вскоре аналогичный путь пройдут компании Восточной Европы, вопрос только в том, каков будет уровень спотовой индексации в соглашениях»,— прогнозирует эксперт.