Россия может нарастить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки за три месяца

Россия в течение трех месяцев способна нарастить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки за счет свободных мощностей.

Как передает Report, об этом сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин, выступая на сессии в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя – 2019».

"Потенциал свободной мощности сейчас составляет 500 тысяч баррелей в сутки как минимум на горизонте три месяца, то есть это дополнительно при свободной мощности, которой сможем нарастить добычу", - сообщил Сорокин.