Россия может быстро нарастить нефтедобычу, если ОПЕК+ даст согласие

Россия сможет идти в ногу с любым ослаблением сокращения добычи ОПЕК+ как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.

Россия сможет идти в ногу с любым ослаблением сокращения добычи ОПЕК+ как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на мнение аналитиков крупных банков и консалтингов, включая Bank of America и Fitch Ratings Inc..

Пока картель обсуждает, стоит ли увеличивать добычу в августе, на повестке дня вновь оказался вопрос о том, могло ли рекордное сокращение нефтедобычи нанести непоправимый ущерб российским месторождениям. В прошлом году некоторые старые и неэффективные скважины в России были закрыты навсегда, однако страна в значительной степени сохранила свой допандемический потенциал. Об этом свидетельствуют результаты опроса шести отраслевых аналитиков, проведенного агентством Bloomberg.

Россия может увеличить добычу примерно на 700 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с текущими уровнями в течение 6–12 месяцев. Это поможет вернуть страну к уровню постсоветского годового рекорда добычи в 11,25 млн б/с, достигнутого в 2019 году.

«Массовая консервация добывающих скважин не привела к значительному сокращению добычи, чего многие опасались», — сказал Дмитрий Маринченко, старший директор Fitch.

Текущее соглашение между Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзниками позволяет России немного увеличить добычу в июле, а затем оставить оставшуюся часть резервных мощностей простаивающими до апреля 2022 года. На заседании группы, которое состоится в этот четверг, Москва может попытаться убедить группу скорректировать этот график и быстрее возобновить производство.

По мнению аналитиков Bank of America, Fitch, Wood & Co., Renaissance Capital и BCS Global, картель может согласиться увеличить нефтедобычу еще на 500 тыс. б/с в августе.

«Российские производители неоднократно доказывали, что они могут восстановить простаивающую добычу в очень короткие сроки, — сказал Рон Смит, старший аналитик по нефти и газу BCS Global Markets. — Я думаю, что рынок, возможно, недооценивает способность России увеличивать объемы производства».

По оценкам BCS, резервные мощности России составляют порядка 950 тыс. б/с. Это самый оптимистичный прогноз среди аналитиков, опрошенных Bloomberg. Другие называют меньшие цифры, поскольку, по их мнению, месторождениям страны был нанесен серьезный ущерб.

Чтобы выполнить прошлогоднюю сделку ОПЕК+, России пришлось законсервировать или закрыть беспрецедентное количество скважин в течение нескольких месяцев. По словам лондонского консалтинга Energy Aspect Ltd., некоторые из старых инфраструктурных объектов, известные как зрелые месторождения, до той поры пытались восстановить изо всех сил.

«Некоторые из скважин на зрелых месторождениях, учитывая их возраст и высокую обводненность, могут никогда не вернуться к добыче того же объема нефти», — заявила Амрита Сен, главный нефтяной аналитик и соучредитель Energy Aspect.

По ее мнению, этим летом добыча нефти в России будет ограничена на уровне около 10,5 млн б/с, что примерно на 30 тыс. баррелей выше майского уровня. Осенью добыча может увеличиться, но в следующем году она вырастет не более чем до 11 млн б/с, сказала Сен.

Отметим, что на своем июльском саммите группа ОПЕК+ планирует ослабить ограничения на нефтедобычу на 500 тыс. б/с.