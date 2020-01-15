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ОПЕК: Россия к концу года достигнет рекордного показателя по добыче нефти

Россия к концу года достигнет рекордного показателя по добыче нефти

Россия к концу текущего года будет способна нарастить добычу нефти и газоконденсата до 11,64 млн баррелей в сутки, несмотря на ограничения в ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на январский отчет ОПЕК, это является рекордным для России показателем.

При этом в первом квартале 2020 года показатель составит 11,27 млн баррелей в сутки.

"Годовой объем добычи в 2019 году, по прогнозам, вырос на 90 тысяч баррелей в сутки до среднего показателя в 11,44 млн баррелей в сутки, самого высокого уровня с 1987 года", - отмечается в отчете ОПЕК.

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