ОПЕК: Россия к концу года достигнет рекордного показателя по добыче нефти

Россия к концу текущего года будет способна нарастить добычу нефти и газоконденсата до 11,64 млн баррелей в сутки, несмотря на ограничения в ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на январский отчет ОПЕК, это является рекордным для России показателем.

При этом в первом квартале 2020 года показатель составит 11,27 млн баррелей в сутки.

"Годовой объем добычи в 2019 году, по прогнозам, вырос на 90 тысяч баррелей в сутки до среднего показателя в 11,44 млн баррелей в сутки, самого высокого уровня с 1987 года", - отмечается в отчете ОПЕК.