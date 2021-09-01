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Россия исполнит сделку ОПЕК+ в августе и сентябре на уровне около 100%

Россия исполнит сделку ОПЕК+ в августе и сентябре на уровне около 100% Россия наращивает добычу нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+, уровень исполнения сделки в августе и сентябре составит около 100%.
Энергетика
1 сентября 2021 г. 18:08
Россия исполнит сделку ОПЕК+ в августе и сентябре на уровне около 100%

Россия наращивает добычу нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+, уровень исполнения сделки в августе и сентябре составит около 100%.

Как передает Report, об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы строго идем в графике повышения добычи в соответствии с соглашением. [Сделку будем соблюдать] и в августе, и в сентябре. У нас около 100% [уровень исполнения]", - сказал он.

Новак отметил, что российские нефтяные компании восстанавливают добычу в соответствии с теми требованиями, которые до них доводят. "И [компании] даже говорят, что могут [наращивать добычу] быстрее и больше", - добавил вице-премьер.

Напомним, что страны ОПЕК+ в середине июля после продолжительных дискуссий приняли решение ослабить ограничения по добыче. До конца этого года они вернут на рынок 2 млн баррелей в сутки, начиная с августа. Таким образом, к концу 2021 года они будут сокращать добычу уже только на 3,7 млн баррелей в сутки, а к сентябрю 2022 года планируют и вовсе достичь докризисного уровня добычи. Кроме того, участники соглашения договорились продлить его действие до конца 2022 года.

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