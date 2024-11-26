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Россия, Ирак и Саудовская Аравия обсудили рынок нефти

Россия, Ирак и Саудовская Аравия обсудили рынок нефти Вице-премьер России Александр Новак провел в Багдаде трехстороннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Салманом и главой Минэнерго Ирака Зиядом Али Фадхелем.
Энергетика
26 ноября 2024 г. 22:34
Россия, Ирак и Саудовская Аравия обсудили рынок нефти

Вице-премьер России Александр Новак провел в Багдаде трехстороннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Салманом и главой Минэнерго Ирака Зиядом Али Фадхелем.

Как передает Report, об этом сообщило правительство России.

Отмечается, что они обсудили ситуацию на рынке нефти, сделку ОПЕК+ и компенсацию перепроизводства добычи нефти. Участники встречи подчеркнули важность поддержания стабильности и баланса на мировых рынках нефти и отметили значительную роль, которую играет группа ОПЕК+ в этом отношении.

Также сообщается, что министр энергетики Ирака подтвердил полную приверженность его страны соглашению, добровольному сокращению добычи и компенсации увеличения добычи в соответствии с обновленным графиком, представленным в секретариат ОПЕК.

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