Россия, Ирак и Саудовская Аравия обсудили рынок нефти

Вице-премьер России Александр Новак провел в Багдаде трехстороннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Салманом и главой Минэнерго Ирака Зиядом Али Фадхелем.

Вице-премьер России Александр Новак провел в Багдаде трехстороннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Салманом и главой Минэнерго Ирака Зиядом Али Фадхелем.

Как передает Report, об этом сообщило правительство России.

Отмечается, что они обсудили ситуацию на рынке нефти, сделку ОПЕК+ и компенсацию перепроизводства добычи нефти. Участники встречи подчеркнули важность поддержания стабильности и баланса на мировых рынках нефти и отметили значительную роль, которую играет группа ОПЕК+ в этом отношении.

Также сообщается, что министр энергетики Ирака подтвердил полную приверженность его страны соглашению, добровольному сокращению добычи и компенсации увеличения добычи в соответствии с обновленным графиком, представленным в секретариат ОПЕК.