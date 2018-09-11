Россия и Южная Корея просчитывают проект газопровода через КНДР

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Москва и Сеул возобновили обсуждение проекта по прокладке газопровода из России в Южную Корею через КНДР. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил торговый представитель России в Южной Корее Михаил Бондаренко в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы его сейчас пытаемся разморозить. Это очень дорогостоящий и политически рискованный проект. Но сейчас опять, после поездки южнокорейского президента к нам, он опять обсуждается. В свое время мы даже не обсуждали его, он был подвешен. Сейчас же мы возвращаемся к нему, просчитываем", — сказал Бондаренко.