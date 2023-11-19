Россия и Венесуэла хотят восстановить прежний уровень добычи нефти

Россия и Венесуэла намерены восстановить прежний уровень добычи нефти в сутки, а затем увеличить его.

Россия и Венесуэла намерены восстановить прежний уровень добычи нефти в сутки, а затем увеличить его.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

По его словам, совместная добыча нефти в Венесуэле в последние годы достигла 120-150 тысяч баррелей в сутки. Хиль Пинто отметил, что западные рестрикции сильно повлияли на добычу сырья.

"Цель на первом этапе - восстановить тот уровень, который у нас был всего пару лет назад с компанией "Роснефть", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он пояснил, что в комиссии есть договоренность о возобновлении переговоров и участии российских компаний в совместных предприятиях в рамках соглашения PDVSA.

Министр обратил внимание, что после того, как уровень добычи восстановят, будут стремится к его увеличению "как минимум вдвое".