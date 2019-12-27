Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу 1 января.

Как сообщает Report со ссылкой на RT, об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

«Договорились о том, что с 1 января обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты с имущества в счёт принятых решений по судебным искам», — сказал Новак.

По его словам, стороны в том числе подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий и отзовут иски.

При этом «Газпром» выплатит около $2,9 млрд по решениям Стокгольмского арбитражного суда до конца года. В свою очередь Киев снимет претензию на сумму примерно $7,4 млрд.