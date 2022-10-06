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Россия и Турция перевели в рубли часть расчетов за поставки российского газа

Россия и Турция перевели в рубли часть расчетов за поставки российского газа Россия и Турция перевели часть расчетов за поставки российского газа в рубли.
Энергетика
6 октября 2022 г. 16:45
Россия и Турция перевели в рубли часть расчетов за поставки российского газа

Россия и Турция перевели часть расчетов за поставки российского газа в рубли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Точно могу прокомментировать, что часть расчетов у нас переведена в рубли", - сказал он.

При этом Новак не стал отвечать на вопрос о том, просит ли Турция у России скидку на газ, назвав это коммерческой историей между покупателями и потребителями.

16 сентября президент России Владимир Путин провел со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества встречу, в ходе которой заявил о достижении договоренности по оплате Анкарой 25% поставок российского газа в рублях.

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Версия на английском языке Turkiye to pay for part of Russian gas supplies in rubles

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