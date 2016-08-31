Россия и Турция договорились о выдаче разрешений по "Турецкому потоку"

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ "Газпром" договорился с минэнерго Турции в кратчайшие сроки завершить процедуру выдачи всех разрешений по "Турецкому потоку".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила российская компания.

"На встрече достигнуты договоренности о завершении в кратчайшие сроки процедуры выдачи всех необходимых разрешений для начала реализации проекта "Турецкий поток". Коммерческие переговоры по условиям поставки российского газа в Турцию будут продолжены", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи главы российской компании Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турции Берата Албайрака.

Стороны также обсудили основные вопросы регионального сотрудничества в области энергетики.

Проект газопровода "Турецкий поток" ранее был заморожен на фоне охлаждения политических отношений Москвы и Анкары. Договоренности о разморозке проекта были достигнуты 9 августа на встрече лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.