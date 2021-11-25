Россия и Сербия договорились о цене на газ на следующие полгода

Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в 270 долларов США на ближайшие шесть месяцев.

Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в 270 долларов США на ближайшие шесть месяцев.

Как передает Report, об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич по результатам переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Конечно же, он (Путин - ред.) понимает, насколько для нас важна тема поставок газа, его количества и гибкости. Президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие 6 месяцев получить цену газа в невероятные 270 долларов США, так что цена для нас не меняется, остается абсолютно такой же. Мы договорились об увеличении количества газа на эти 6 месяцев, а также о гибкости [поставок], о которой я особенно просил президента Путина", - заявил Вучич в прямом эфире канала TV Pink из Сочи.

По словам Вучича, условия долгосрочного контракта на газ, предоставленные Россией Сербии, будут исключительными.

"Мы разговаривали и о долгосрочном соглашении, остались отдельные элементы. Пока не подпишем долгосрочный договор, я не имею права говорить об этих элементах. Но могу сказать <...>, что и после этих 6 месяцев, зимних и самых тяжелых и дорогих, когда цена на бирже выше 1 тыс. долларов США, а для нас - 270 долларов США, у нас будет исключительная цена [на газ], увеличение поставок и, верю, гибкость", - сказал Вучич