О нас
Report Georgia
Аудио новости

Россия и Сербия договорились о цене на газ на следующие полгода

Россия и Сербия договорились о цене на газ на следующие полгода Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в 270 долларов США на ближайшие шесть месяцев.
Энергетика
25 ноября 2021 г. 19:54
Россия и Сербия договорились о цене на газ на следующие полгода

Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в 270 долларов США на ближайшие шесть месяцев.

Как передает Report, об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич по результатам переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Конечно же, он (Путин - ред.) понимает, насколько для нас важна тема поставок газа, его количества и гибкости. Президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие 6 месяцев получить цену газа в невероятные 270 долларов США, так что цена для нас не меняется, остается абсолютно такой же. Мы договорились об увеличении количества газа на эти 6 месяцев, а также о гибкости [поставок], о которой я особенно просил президента Путина", - заявил Вучич в прямом эфире канала TV Pink из Сочи.

По словам Вучича, условия долгосрочного контракта на газ, предоставленные Россией Сербии, будут исключительными.

"Мы разговаривали и о долгосрочном соглашении, остались отдельные элементы. Пока не подпишем долгосрочный договор, я не имею права говорить об этих элементах. Но могу сказать <...>, что и после этих 6 месяцев, зимних и самых тяжелых и дорогих, когда цена на бирже выше 1 тыс. долларов США, а для нас - 270 долларов США, у нас будет исключительная цена [на газ], увеличение поставок и, верю, гибкость", - сказал Вучич

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiya və Serbiya qazın qiyməti ilə bağlı razılığa gəlib
Версия на английском языке Russia and Serbia agree on gas prices for next six months

Экслюзивные новости

Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
25 ноября 2021 г. 14:11
Швыдкой: Президентов Азербайджана и России связывают долгие дружеские отношения
Швыдкой: Президентов Азербайджана и России связывают долгие дружеские отношения
24 ноября 2021 г. 16:31
Анар Керимов рассказал о проводимых в Министерстве культуры реформах
Анар Керимов рассказал о проводимых в Министерстве культуры реформах
23 ноября 2021 г. 14:54
Фонд YAŞAT потратил на нужды семей шехидов и ветеранов более 48 млн манатов
Фонд YAŞAT потратил на нужды семей шехидов и ветеранов более 48 млн манатов
22 ноября 2021 г. 16:51
Visa о влиянии запрета Amazon на держателей карт в Азербайджане
Visa о влиянии запрета Amazon на держателей карт в Азербайджане
22 ноября 2021 г. 13:23
AstraZeneca: Вакцина Vaxzevria помогла спасти более миллиона жизней
AstraZeneca: Вакцина Vaxzevria помогла спасти более миллиона жизней
22 ноября 2021 г. 10:58
Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05
Латвийская художница: Многие видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами
ФотоЛатвийская художница: Многие видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами
19 ноября 2021 г. 17:24
До конца года Украина представит национальную вакцину от COVID-19
До конца года Украина представит национальную вакцину от COVID-19
19 ноября 2021 г. 10:04
В Азербайджане еще 4 диагностических центра объединяются с райбольницами
В Азербайджане еще 4 диагностических центра объединяются с райбольницами
19 ноября 2021 г. 10:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi