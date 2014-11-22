Россия и Саудовская Аравия пришли к окончательному решению в вопросе цены на нефть

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ "Официальная Москва и Эр-Рияд готовы вновь пересмотреть цены на нефть. Но это не должно сопровождаться демонстрацией политической силы". Как сообщает Report, об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Саудом бин Фейсалом бин Абдулазизом Аль Саудом в Москве: "Россия и Саудовская Аравия согласны регулировать цены на нефть в соответствие с условиями рынка, то есть спросом и предложением. Здесь нельзя исходить из политических или геополитических интересов".

Оба министра также выразили отношение к встрече официальных лиц стран OPEC, которая пройдет 27 ноября в Вене (Австрия). В конгрессе наряду с 12 странами-членами, примут участие представители Венесуэлы и России - государств, не являющихся членами организации.

По данным бирж, сырая нефть марки Brent подорожала на 2,03% и достигла цены 80,94 долларов за баррель. Это самый высокий показатель после 14 ноября.

Напомним, что на мировом рынке самая высокая цена на сырую нефть была зарегистрирована в июне этого года. В июне текущего года цена на нефть составила 115 долларов за баррель, в октябре - 84 доллара за баррель, а 13 ноября достигла самого низкого предела - 77, 50 долларов за баррель.

Странам-экспортерам нефти для покрытия дефицита бюджета необходимы различные цены на нефть. Так, Ирану выгодна цена в 140 долларов за баррель, Саудовской Аравии - 90,70 долларов, Катару - 77,60 долларов, Объединенным Арабским Эмиратам - 73,90 долларов.

В России же в течение последних месяцев национальная валюта (рубль) подешевела на 45%. Сейчас 1 доллар США составляет 45,52 рубля, а 1 евро - 56,59 рублей.