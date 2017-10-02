Россия и Саудовская Аравия создают совместный фонд на 1 млрд долларов

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Россия и Саудовская Аравия создадут совместный энергетический фонд, предварительный объем которого оценивается в 1 млрд долларов, для инвестиций в энергетику.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом сказал министр энергетики России Александр Новак в интервью арабскому телеканалу Al Arabiya.

По словам министра, окончательная договоренность об этом будет достигнута в ходе предстоящего на этой неделе визита саудовского короля в Москву. Он также сказал, что страны сейчас работают над рядом соглашений, о которых будет объявлено во время визита.

По словам Новака, сейчас Москва и Эр-Рияд укрепляют сотрудничество не только в рамках пакта ОПЕК+ о сокращении мировой нефтедобычи, но и развивают совместные проекты в нефтегазовой сфере и электроэнергетике.