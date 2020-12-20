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Россия и Саудовская Аравия подтвердили приверженность договоренностям ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия подтвердили приверженность договоренностям ОПЕК+ Крупнейшая в мире по запасам и добыче нефти компания Saudi Aramco прорабатывает расширение сотрудничества с российскими энергокомпаниями.
Энергетика
20 декабря 2020 г. 17:39
Россия и Саудовская Аравия подтвердили приверженность договоренностям ОПЕК+

Крупнейшая в мире по запасам и добыче нефти компания Saudi Aramco прорабатывает расширение сотрудничества с российскими энергокомпаниями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении по итогам визита вице-премьера РФ Александра Новака в столицу Саудовской Аравии.

"При этом энергетика сохраняет ключевую роль в сотрудничестве наших стран, обладая значительным потенциалом в области создания новых технологий добычи нефти и повышения нефтеотдачи, использования искусственного интеллекта и научного сотрудничества", - подчеркнул Новак. "К примеру, в активной проработке находится расширение участия компании Saudi Aramco и ее отраслевых предприятий в энергетических проектах на территории России. Помимо прочего, перспективным остается развитие взаимодействия стран в атомной промышленности", - заявил он.

Россия и Саудовская Аравия подтвердили приверженность действующим договоренностям ОПЕК+, сообщил Новак. Страны намерены довести объем товарооборота до 5 млрд долларов США к 2024 году, отметил он.

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