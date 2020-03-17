Россия и Саудовская Аравия не ведут переговоров о возобновлении сделки ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия не ведут переговоры о совместных действиях на рынке нефти в условиях падающих цен на нефть.

Как передает Report, об этом сказал в эфире Bloomberg TV глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"В настоящий момент прямых переговоров на эту тему не ведется. Мы увидим, когда они могут быть возобновлены", - сказал он, отметив, что лучше этот вопрос адресовать министру энергетики РФ Александру Новаку.

Дмитриев является одним из сторонников экономического сближения России и Саудовской Аравии в последние годы и одним из архитекторов построенного на этой дружбе соглашения ОПЕК+. Сделка работала на протяжении трех лет, начиная с 2017 года. По словам Дмитриева, она принесла в российский бюджет более 7 трлн рублей (свыше 94 млрд долларов США) дополнительных доходов, благодаря удерживанию цен нефти в комфортной зоне.

Возглавляемый Дмитриевым фонд в 2017 году создал совместную с Саудовской Аравией инвестиционную платформу на 10 млрд долларов США.

Охлаждение в российско-саудовских отношениях случилось после развала договоренностей ОПЕК+ на встрече 6 марта в Вене. Тогда стороны не смогли прийти к консенсусу по поводу продления ограничений добычи после марта.

Напомним, что страны ОПЕК+ не смогли договориться об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, либо о ее продлении. Министр энергетики Александр Новак заявил ранее, что Москва не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти.

В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на рынке, 9 марта падение цен достигало 30%. По состоянию на 4:48 мск четверга стоимость нефти Brent снижается до 34,21 доллара США за баррель.