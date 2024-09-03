Россия и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве по нефтепродуктам

Россия и Монголия по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов.

Россия и Монголия по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Путин отметил, что в 2023 году более 90% российского бензина и дизельного топлива поступило в Монголию.

"И мы неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в удовлетворении растущих потребностей в топливе и горюче-смазочных материалах, в том числе на льготных условиях", - сказал он.

Стороны также договорились об обеспечении Монголии авиационным топливом и подписали соглашение о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в стране.