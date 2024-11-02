Россия и Казахстан обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+

Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество двух стран в рамках ОПЕК+, подтвердили приверженность стран сделке.

Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество двух стран в рамках ОПЕК+, подтвердили приверженность стран сделке.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

"Стороны подчеркнули важность роли ОПЕК+ в стабилизации мировых рынков нефти, необходимость сотрудничества и соблюдения соглашений, включая добровольное сокращение добычи и компенсацию за любое превышение оговорённых уровней", - говорится в информации.

По завершении телефонного разговора обе стороны подтвердили полную приверженность своих стран соглашению и добровольным сокращениям, а также свою приверженность компенсации в соответствии с обновлёнными графиками, которые будут представлены в Секретариат ОПЕК.

"Это в свою очередь будет способствовать стабильности мировых нефтяных рынков и поддержке мировой экономики", - говорится в информации.

Россия, Казахстан и Ирак находятся в числе стран ОПЕК+, допустивших в прошедшие месяцы превышение добычи сверх установленных договоренностей. Согласно показателям, представленным в отчете альянса, которые основаны на данных вторичных источников информации, каждая из стран отклонилась от требуемого уровня добычи: Ирак превысил его на 207 тыс. б/с, Казахстан - на 105 тыс. б/с, РФ - на 23 тыс. б/с.

Согласно ранее утвержденным компенсационным графикам, Ирак в ноябре должен дополнительно компенсировать 100 тыс. б/с недосокращенных ранее объемов (в октябре было 95 тыс. б/с), Казахстан - 32 тыс. б/с (в прошлом месяце - 265 тыс. б/с), Россия - 30 тыс. б/с (в октябре было 10 тыс. б/с.