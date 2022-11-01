Россия и Иран начали своповые поставки нефтепродуктов

Россия и Иран уже начали своповые поставки нефтепродуктов, перечень товаров будет расширен.

Россия и Иран уже начали своповые поставки нефтепродуктов, перечень товаров будет расширен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Уже начали своповые поставки нефтепродуктов, договорились о расширении номенклатуры соответствующих продуктов, это тоже перспективное направление", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания российско-иранской межправительственной комиссии.

Новак ранее говорил журналистам, что стороны до конца 2022 года могут договориться по своповым поставкам нефти и газа. На первом этапе речь может идти о поставках 5 млн тонн нефти и до 10 млрд кубометров газа.

Вице-премьер отмечал, что стороны прорабатывают технические детали. Иранская сторона уже предлагала России осуществлять через свою территорию своповые поставки газа, аналогичные тем, которые идут из Туркменистана в Азербайджан через территорию Ирана.

В мае Новак говорил, что РФ и Иран обсуждают возможность поставок на север Ирана энергетических ресурсов и разные логистические маршруты: через Каспийское море и через другие страны, железной дорогой и нефтепроводом.