О нас

Россия и Индия изучают возможность увеличения поставок газа

Россия и Индия изучают возможность увеличения поставок газа Россия и Индия изучают возможность расширения сотрудничества в газовой сфере, в том числе увеличения поставок газа.
Энергетика
9 июля 2024 г. 17:20
Россия и Индия изучают возможность увеличения поставок газа

Россия и Индия изучают возможность расширения сотрудничества в газовой сфере, в том числе увеличения поставок газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, который входит в составе делегации на российско-индийских переговорах в Кремле.

По его словам, Россия уже поставляет в Индию сжиженный природный в объеме около 3 млн тонн в год, в дальнейшем он может быть увеличен.

"Во-первых, у нас сейчас уже поставляется сжиженный природный газ, 3 млн тонн в год. Это российский газ, с российских проектов. Во-вторых, у нас, в принципе, существуют перспективы расширения сотрудничества в газовой сфере и поставки российского газа", - сказал он, уточнив, что речь идет не только про увеличение поставок СПГ.

Новак добавил, что Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества с индийскими компаниями в ТЭК, как на арктическом шельфе, так и Сахалине. "На сегодняшний день наши индийские партнеры участвуют в реализации ряда проектов, на арктическом шельфе, на Сахалине. В перспективе мы рассматриваем продолжение этого сотрудничества", - отметил вице-премьер.

Новак также сообщил, что индийская ONGC сохраняет свое участие в "Сахалине 1", сейчас идет процедура оформления доли компании в результате создания нового оператора проекта.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Турция передаст странам-союзникам около 150 истребителей KAAN из первой партии производства
Турция передаст странам-союзникам около 150 истребителей KAAN из первой партии производства
8 июля 2024 г. 13:50
В результате ракетных атак в Киеве погибли пять человек
В результате ракетных атак в Киеве погибли пять человек
8 июля 2024 г. 12:53
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
6 июля 2024 г. 20:17
ЕВРО-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал
ФотоЕВРО-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал
6 июля 2024 г. 01:46
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
8 июля 2024 г. 15:52
Инаугурация нового президента Ирана может состояться уже в течение недели
Инаугурация нового президента Ирана может состояться уже в течение недели
6 июля 2024 г. 11:53
Мирзиёев: Предлагаем создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС
Мирзиёев: Предлагаем создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС
4 июля 2024 г. 16:20
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
2 июля 2024 г. 18:30
В Волгограде из-за взрыва газа на насосной станции погибли 2 человека, под завалами остаются люди
В Волгограде из-за взрыва газа на насосной станции погибли 2 человека, под завалами остаются люди
6 июля 2024 г. 17:47
Орбан и Мирзиёев обсудили в Шуше укрепление венгерско-узбекских взаимоотношений
Орбан и Мирзиёев обсудили в Шуше укрепление венгерско-узбекских взаимоотношений
6 июля 2024 г. 11:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi