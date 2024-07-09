Россия и Индия изучают возможность увеличения поставок газа

Россия и Индия изучают возможность расширения сотрудничества в газовой сфере, в том числе увеличения поставок газа.

Россия и Индия изучают возможность расширения сотрудничества в газовой сфере, в том числе увеличения поставок газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, который входит в составе делегации на российско-индийских переговорах в Кремле.

По его словам, Россия уже поставляет в Индию сжиженный природный в объеме около 3 млн тонн в год, в дальнейшем он может быть увеличен.

"Во-первых, у нас сейчас уже поставляется сжиженный природный газ, 3 млн тонн в год. Это российский газ, с российских проектов. Во-вторых, у нас, в принципе, существуют перспективы расширения сотрудничества в газовой сфере и поставки российского газа", - сказал он, уточнив, что речь идет не только про увеличение поставок СПГ.

Новак добавил, что Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества с индийскими компаниями в ТЭК, как на арктическом шельфе, так и Сахалине. "На сегодняшний день наши индийские партнеры участвуют в реализации ряда проектов, на арктическом шельфе, на Сахалине. В перспективе мы рассматриваем продолжение этого сотрудничества", - отметил вице-премьер.

Новак также сообщил, что индийская ONGC сохраняет свое участие в "Сахалине 1", сейчас идет процедура оформления доли компании в результате создания нового оператора проекта.