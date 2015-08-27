​Россия и Еврокомиссия проведут двустороннюю встречу по газу в сентябре

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Россия и Еврокомиссия проведут двустороннюю встречу по газу 11 сентября в Вене. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель Европейской Комиссии.

"Двусторонняя встреча заместителя председателя Европейской комиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича с украинским министром энергетики Владимиром Демчишиным пройдет сегодня в Вене. Затем последует двусторонняя встреча с российским министром энергетики Александром Новаком 11 сентября в Вене", - сообщил он.

В ЕК отметили, что по итогам двух двусторонних встреч может последовать трехсторонняя встреча.